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「神秘顧客」巡查商戶 打擊消費券額外收費

2021-08-13 列印
「神秘顧客」巡查商戶 打擊消費券額外收費
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　　首期「五千元消費券」發放後，消委會收到過百宗投訴，部份顧客反映有商戶聲稱的優惠言過其實，亦有投訴牽涉支付平台技術及客戶服務等問題。

　　財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲回應指，政府早前已要求四個指定支付平台派出「神秘顧客」到市面巡查，主要檢視商戶有否收取額外費用等問題，同時商戶亦應自律。



　　首期消費券發放初期，有個別電子支付平台系統擠塞，甚至出現扣錯錢的問題，王學玲指，涉事電子支付平台已在短時間內解決問題，不擔心事件影響市民使用電子支付的意欲。對於政府早前宣佈電子消費券的執行細節後，有網民隨即教人「套現」，王學玲重申「套現」可能觸犯串謀詐騙，是刑事罪行。

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