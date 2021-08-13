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教局中文科建議篇章 高中可讀《六國論》

2021-08-13 列印
教局中文科建議篇章 高中可讀《六國論》
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　　教育局昨日發佈中國語文課程的建議篇章編目，小一至小三學生可以讀韓非子的《守株待兔》、李白《靜夜思》等二十篇文言經典作品；小四至小六，可以讀王維的《送元二使安西》、李白《早發白帝城》等；中一至中三，可以讀陶淵明的《桃花源記》、劉禹錫《陋室銘》等；中四至中六，可以讀《論語》的〈論仁、論孝、論君子〉、諸葛亮的《出師表》、蘇洵的《六國論》等。

　　教育局指身為中國人應懂得欣賞中華文化和中國文學，建議學校應逐步在課程引入建議篇章，引導學生欣賞語言韻律節奏，學習思想內涵，培養品德情意，提升文化修養。至於非華語學生，教師可因應他們的能力和興趣，靈活選取篇章教學。



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