大賽加消費券齊發功 打針者增 英超帶動 酒吧翻生

暑假體壇賽事一浪接一浪，東京奧運落幕不久，香港球迷至愛的英超、西甲及德甲等聯賽接力開鑼，今日凌晨已經有賽事。多個大型商場均指體育賽事結合消費券，帶動商場人流和生意。蘭桂坊協會總監張素媚向本報指出，受惠於奧運及消費券，市民關心體育，消費亦更闊綽，加上本港疫苗接種率上升，生意已回復至疫情前的七成，對未來生意樂觀，更指有蘭桂坊酒吧會配合球季開鑼，直播賽事。酒吧業界人士亦指有酒吧響應消費券推出八五折優惠，生意一周有一兩成增長。本報記者東京奧運兩周的賽事，不少商場安排直播，加上消費券效應，多個大型商場均受惠，例如新鴻基地產曾指旗下apm人流較去年同期升三至五成，電子影音生意更在消費券派發首日升逾兩倍。信和集團亦指旗下奧海城在奧運期間，整體生意較去年同期增兩成半。生意回復至疫前七成本港疫苗接種率持續上升，張素媚指更多客人到酒吧消費，加上本港疫情受控，令各界更安心出外就餐及飲酒消遣。她指目前蘭桂坊整體生意已回復到疫前的七成，午膳時段的生意有一成五至兩成的增長，預約更長期爆滿。她指協會原本預計東京奧運對蘭桂坊生意幫助不大，但港隊在東奧力爭佳績，帶旺氣氛，特別在花劍代表張家朗奪金後，蘭桂坊餐廳的客流和生意都有明顯增長，更多市民會相約到餐廳觀看賽事。政府推出消費券亦令市民出手更闊綽，張素媚指有蘭桂坊餐廳配合消費券，推出二千或五千元的優惠套餐，市民反應熱烈。隨着英超、西甲及德甲開鑼，她相信本港熱烈的體育氣氛將持續，又指有蘭桂坊酒吧會因聯賽開鑼而推出優惠，如球賽酒吧Rula Live會直播賽事，又推出以六百二十五元購買六瓶指定啤酒，及以五十元享用指定雞尾酒等優惠。推消費券優惠 生意升兩成對於政府推消費券帶動市場，持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，有酒吧響應計劃推優惠，如有尖沙咀酒吧推出優惠，使用政府消費券可獲八五折，生意在一周有一兩成增長。他直指英超等足球聯賽開鑼對業界生意有一定幫助，但須視乎比賽時間和酒吧類型。梁立仁坦言，業界已有逾九成員工完成接種兩劑疫苗，已達防疫措施中D類食肆的運作門檻，但因措施亦要求至少三分之二的顧客已打一針，故仍受制於客人打針與否，不少酒吧只可維持C類模式，但他認為現時接種率上升，相信市民聚會場地的選擇亦會增加，有助生意提升。