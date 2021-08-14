醫管局醫護流失4.6%及6.5% 三方向推專科公私營協作

去年七月頭至今年六月底，全職醫生包括實習醫生及牙醫，及全職護士流失率分別為百分之四點六及六點五，范鴻齡接受恒生大學訪問，推斷流失率上升與移民有關。他指，私家醫院亦面臨醫生移民致人手不足，而在公院挖角，令情況雪上加霜。
范鴻齡：截上游 放下游 中間分流
他指出，局方將採取「截上游、放下游、中間分流」策略，「截上游」需配合政府發展基層醫療，加強家庭醫生的角色，減少病人入院；「放下游」方面，醫管局將加強安排病情穩定的病人入住院舍，由外展醫療團隊定期跟進。醫管局年底會選定合適的專科試行公私營協作計劃，讓社區家庭醫生負責跟進病情穩定的專科門診病人，以達至「中間分流」。
他指出，政府正循多方面增加醫護人手，其中《二一年醫生註冊（修訂）條例草案》正待立法會審議。對於條例應否進一步放寬至非香港永久居民的海外醫生，他持開放態度，但強調須先符合兩大條件，包括優先聘請所有本地醫科畢業生，及確保現時醫療服務水平不受影響，又指目前不會考慮調高公立醫院服務收費。
公共醫療醫生協會會長凌霄志擔心醫生流失率會進一步上升，認為醫管局在行政措施上，應提升員工士氣，包括安排未能接種疫苗的員工，不用自費進行檢測。社區組織協會幹事彭鴻昌希望醫管局會為醫護增加額外工作的補償，進一步放寬讓非香港永久性居民的海外醫生到港執業。