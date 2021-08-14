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「小鐵漢」父慨歎主診心臟醫生也移民

2021-08-14 列印
「小鐵漢」父慨歎主診心臟醫生也移民
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　　患先天性心臟病的「小鐵漢」Kansas，或於今年尾至明年初要做高風險手術，有報道指曾為他進行五次手術的兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中計劃移民，已經辭職，並將在十月離開醫管局。「小鐵漢」爸爸（見圖）得悉羅醫生辭職後感到無助，指手術都為羅醫生做，擔心兒子的心臟手術。

　　小鐵漢的媽媽亦在facebook發文，指羅冠中醫生辭職離港的消息令她徹夜難眠，慨歎「那麼好的醫生都走」。



　　兒童醫院指醫療團隊均能獨立處理相關手術，將積極進行招聘，以盡快填補空缺，確保服務運作不受影響。

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