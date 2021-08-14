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渣馬有望十月舉行

2021-08-14 列印
渣馬有望十月舉行
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　　去年取消的渣打香港馬拉松，今年有機會復辦，料參賽人數大幅縮減至約一萬八千五百人，暫定十月二十四日舉行。不過，香港田徑總會及港馬籌委會上月初向政府繳交最新計劃書，至今仍未獲開綠燈，大會冀下周初迎來好消息。

　　主辦單位在社交平台指，聽到外界的聲音，並指與眾人一樣希望可以如期開賽，呼籲大眾一齊集氣，又感謝各界的理解和支持。帖文續指，大會一直與各方商討細節，「盡一切努力平衡公共衞生同復辦賽事嘅可行性」，期望下周有好消息公佈。



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