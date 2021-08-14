  • 2021年8月14日 星期六
  • 28º
  • 85%
熱門： 尖沙嘴黑幫鹹田灣吳保錡黃貫中

日報新聞 > 港聞

馬會網絡故障 投注服務一度停運

2021-08-14 列印
　　馬會網絡設備昨出現故障，場外投注處投注服務、數碼及電話投注服務、馬會部份網頁、客戶服務熱線及會員服務熱線的運作受影響。馬會昨午四時指，經進行網絡修復後，部份會員相關系統服務已回復正常，但仍有其他系統要修復，希望市民見諒。

　　故障期間，投注站內的自助售票機顯示暫停服務，有市民到馬會投注站後，始知系統出現故障，需要現場職員解釋。有市民指馬會甚少出現問題，認為其系統非常先進，未有因今次事件而影響投注意欲，聲稱稍後會再到場投注。



  另外亦有市民指，不能使用馬會app投注昨晚的足球賽事，感到不滿，希望馬會能盡快修復系統。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd