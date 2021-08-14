  • 2021年8月14日 星期六
  • 28º
  • 85%
熱門： 尖沙嘴黑幫鹹田灣吳保錡黃貫中

日報新聞 > 港聞

美免疫力低群組 打加強針待批

2021-08-14 列印
　　美國過去一日新增逾十三萬宗確診個案，美國食品藥物管理局（FDA）授權向器官移植等免疫力較低的群組，接種第三劑輝瑞或莫德納新疫苗加強針，加強保護應對Delta變種病毒，但仍有待美國疾控中心最終批准，疾控中心免疫諮詢委員會稍後開會討論，一旦獲批，可隨即展開接種加強劑計劃。

　　美國疾控中心總監瓦倫斯基表示，曾接受器官移植或癌症患者，都屬中度至重度免疫力較低人群，估計約佔全美成年人口不足百分之三。食品藥物管理局提出，器官移植人士及其免疫力較低的群組，在完成接種第二針疫苗至少二十八日後，可打第三針。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd