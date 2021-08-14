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林大輝：運動員薪酬應與表現掛鈎

2021-08-14 列印
　　體育學院主席林大輝昨指與眾多行業一樣，運動員的薪酬應與表現掛鈎，體院為運動員提供免費食宿及醫療服務，國際賽亦可能有獎金，認為社會不應只注視每月資助，由於資源有限，只能按運動員表現，決定資源分配。

　　對於港隊劍擊運動員張小倫早前指最初轉為全職運動員時，月薪只有二千九百三十元，林大輝指張在○五年以兼職身份加入體院，成為青少年A級運動員，當時每月津貼額是二千八百元，劍擊項目亦未成為精英A級體育項目。對於港隊羽毛球代表謝影雪早前指體院的教練及按摩師不足，林大輝認為體院按摩師的入職門檻高，招聘有難度，會檢討是否需在高峰期多聘請兼職按摩師。



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