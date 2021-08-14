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補習社涉違《商品說明》拘女導師

2021-08-14 列印
■海關六月拘捕該補習社三名男女。
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　　有補習社導師扮高學歷收生，海關繼本年六月拘捕補習社三名男女後，前日再以《商品說明條例》拘捕該補習社另一名二十一歲女補習導師。

　　九龍城獅子石道一間補習社早前聲稱女導師在公開試考獲佳績，惟有市民懷疑補習社作出虛假聲稱。海關接報後「放蛇」調查，發現學歷有多項做假，違反《商品說明條例》，拘捕三名男女，包括男董事、女導師及女銷售員。海關人員跟進調查期間，發現該補習社一批關於另一名女補習導師的宣傳物品，指在公開試考獲特定的優異成績，與事實不符，遂拘捕該名二十一歲女補習導師，現正保釋候查。根據《商品說明條例》，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁五年。



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