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麥花臣招聘會　逾3200空缺適合畢業生

2021-08-14 列印
　　勞工處宣佈將於本月十七及十八日在旺角麥花臣場館內舉行「開創新天地」招聘會，向年輕人及應屆畢業生提供逾三千二百個職位空缺。

　　為期兩日的招聘會於上午十一時至下午五時半在旺角奶路臣街麥花臣場館一樓舉行，每日截止入場時間為下午五時。



　　招聘會共約六十間機構參與，提供客戶服務主任、獸醫助護及教育中心導師等多類職位，當中約八成半為全職空缺，大部份月薪介乎一萬一千元至一萬九千元。逾九成職位空缺學歷要求為中六或以下，近六成的職位空缺毋須相關工作經驗，並適合應屆畢業生申請，求職人士可即場遞交職位申請，有機會獲即場面試。

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