為期兩日的招聘會於上午十一時至下午五時半在旺角奶路臣街麥花臣場館一樓舉行，每日截止入場時間為下午五時。
招聘會共約六十間機構參與，提供客戶服務主任、獸醫助護及教育中心導師等多類職位，當中約八成半為全職空缺，大部份月薪介乎一萬一千元至一萬九千元。逾九成職位空缺學歷要求為中六或以下，近六成的職位空缺毋須相關工作經驗，並適合應屆畢業生申請，求職人士可即場遞交職位申請，有機會獲即場面試。
暑假體壇賽事一浪接一浪，東京奧運落幕不久，香港球迷至愛的英超、西甲及德甲等聯賽接力開鑼，今日凌晨已經有賽事。多個大型商場均指體育賽事結合消費券，帶動商場人流和生意。蘭桂坊協會總監張素媚向本報指出，受惠...
2021-08-14
湖北連日豪雨，造成二十一人死亡，四人失聯。逾二百七十間商舖受影響，其中二十一間倒塌。省內的襄陽淳河周四中午發生決堤，當地派員三百救援，直到周五凌晨決口被合圍，無人傷亡。隨縣柳林鎮周三晚上九時至翌日早上...
2021-08-14
阿富汗武裝組織塔利班昨天攻陷極具戰略意義的第二大城市坎大哈，以及第三大城市赫拉特和另外六個省會城市，奪取全國三十四個省會中逾半。美、英、加三國緊急派遣軍隊及特種部隊至當地，協助疏散當地外交人員及撤僑。...
2021-08-14
位於天水圍的大型新盤第1期Wetland Seasons Bay，本周二（10日）公佈首批245伙價單，折實價455.06萬元入場。發展商昨日原價加推123伙，折實平均呎價為14093元，最快下周開售...
2021-08-14
內地科網股監管憂慮持續困擾港股，恒指維持反覆偏軟格局，收跌126點，報26391點，險守10天線（26369），全日高低波幅321點；全周累升212點。國指跌87點，收報9377點；科指跌129點，收...
2021-08-14
遊德四年後，查頓辛祖今夏由多蒙特回流英超，加盟曼聯，坦言最開心的是可以在家人面前作賽，身邊有一班英格蘭戰友亦有助適應新環境。今晚英超第一擊，紅魔迎戰列斯聯，這名二十一歲翼鋒矢言：「首仗便主場出擊，對我的信心有很大的幫助。」此子今仗勢搶韁領軍旗開得勝，主勝去馬。（Now611、621台今晚7:30直播） 作為曼城青訓，辛祖一七年夏天加盟多蒙特，期間各賽事總共上陣一百三十七場，錄得五十球和六十四次助攻，表現有目共睹。這位廿一歲翼鋒今夏重返英格蘭，以七千三百萬鎊（約七億八千萬港元）入魔：「時隔四年回歸英格蘭球會的感覺很好，家人終於可以來看我比賽，很高興再次回到他們身邊。」...
2021-08-14
把節目放上網，供觀眾們線下欣賞的確是數碼化，融入照片、動畫和影片也的確是多媒體，但如何才稱得上在藝術範疇內善用科技，用得其所？最近，獨立電影導演許雅舒、舞蹈家黃碧琪和視覺藝術家黃嘉瀛，就聯合創作實驗劇...
2021-08-11
香港運動員喺東京奧運滿載而歸，創出1金2銀3銅佳績！施匡翹的28歲師弟謝高晉（Kochun）特別感觸，因為他既是歌手亦是澳門甲一籃球隊成員，打緊職業賽，雙重身份背後經歷過唔少辛酸，包括運動員生涯日操夜...
2021-08-14
一年多前，我家大婆從朋友處摘了一片曇花葉子，回來栽在花盆裏，時日一長，那一片小葉子生根壯大，成了一株植物，葉子愈生愈多，小盆裝不下了，換成大盆。一年多來，光長葉子，高高低低，錯落有致，卻不開花。養花的朋友告知，這曇花起碼要養兩年才開得花出來。 前兩個月，一盆葉子中有一株零零丁丁拔高起來，愈竄愈長，最後竟跟我的身高差不多了。有一天，葉子邊緣處長出一小粒東西來，隔了幾天漸漸發大，原來是個花蕾，花蕾日長夜大，一個多星期後，已像一個吊在空中的紡錘。養花的朋友說，等到花蕾莖從下往上彎翹起來，便到開花期了。 這天那花蕾果然就往上彎了起來，外面一層網狀的細絲由綠轉紅，再過一日，花苞張開了...
2021-08-14
昨午因技術問題，馬會的數碼及電話投注等服務一度出現問題，經一輪網絡修復後，若干相關系統服務即回復正常，之後再經努力，其餘系統亦已於昨日黃昏前全面回復正常，故障造成的影響不算嚴重。 馬場浮世繪
2021-08-14