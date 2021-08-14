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涉黑幫成員私吞毒款偷名錶 尖沙咀四黑衣人當街擄人

2021-08-14 列印
■男子最終被拉上私家車。
■四名黑衣人在尖沙咀美麗華商場外擄走一名男子。
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　　一男子疑涉私吞毒品款項及偷名錶，前晚遭多名黑衣人在尖沙咀美麗華商場外，明目張膽地擄走。事主期間不斷掙扎反抗並呼喊，惟寡不敵眾，最終被拉上私家車，車輛沿彌敦道逃去，警方到場拘捕其中三名未成年人士，至昨日尋獲男事主，另通緝四名在逃人士。

　　網上流傳近四十秒的片段，事發為前晚七時許，尖沙咀金巴利道近美麗華廣場外，有一名男子遭最少四名身穿黑衣及戴著帽的男子包圍，男子當時赤腳，衣衫不整，左右手分別遭兩名黑衣人拉拖，其間男子不斷掙扎反抗，與對方拉扯角力，更企圖逃走，男子於被擄過程，不停呼喊，最終被帶上一架停泊於美麗華廣場二期門外的白色私家車，隨即沿彌敦道駛離現場。據了解，警員接獲市民報案趕至現場，拘捕其中三名年齡介乎十三至十七歲的青少年。據悉，事件懷疑涉及黑幫成員的錢債糾紛，男事主懷疑私吞社團毒品款項，並騙走另一名黑幫成員約值十八萬元的名貴手錶。



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