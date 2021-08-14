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上水雙魚河「嘔白泡」 環保署：無異常

2021-08-14 列印
■雙魚河日前發現出現大量白色泡沫。
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　　上水雙魚河日前發現出現大量白色泡沫，惹市民擔心，環保署指河水樣本經初步化驗結果並無出現異常情況。北區區議員侯福達表示，渠務署會多加巡視河水及定期進行覆檢。上水雙魚河日前被發現出現大量白色泡沫，猶如上空雲層，有市民擔心會對生態環境構成威脅。侯福達於本周三在社交平台發文指已通知渠務署負責雙魚河的督察，而署方亦去信環保署反映問題。

　　侯福達昨再發文指，渠務署人員已清理河牀的沙泥及修剪堤壩岸邊的雜草，並會多加巡視河水，定期覆檢整體排水能力，以確保雙魚河具備足夠的排洪能力。環保署回覆傳媒查詢時表示，沿河道附近一帶巡查，河水樣本經初步化驗結果並無出現異常情況，暫時未發現出現泡沫的原因，河道亦沒有出現大量死魚或傳出臭味。



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