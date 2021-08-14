侯福達昨再發文指，渠務署人員已清理河牀的沙泥及修剪堤壩岸邊的雜草，並會多加巡視河水，定期覆檢整體排水能力，以確保雙魚河具備足夠的排洪能力。環保署回覆傳媒查詢時表示，沿河道附近一帶巡查，河水樣本經初步化驗結果並無出現異常情況，暫時未發現出現泡沫的原因，河道亦沒有出現大量死魚或傳出臭味。
上水雙魚河「嘔白泡」 環保署：無異常
侯福達昨再發文指，渠務署人員已清理河牀的沙泥及修剪堤壩岸邊的雜草，並會多加巡視河水，定期覆檢整體排水能力，以確保雙魚河具備足夠的排洪能力。環保署回覆傳媒查詢時表示，沿河道附近一帶巡查，河水樣本經初步化驗結果並無出現異常情況，暫時未發現出現泡沫的原因，河道亦沒有出現大量死魚或傳出臭味。
大賽加消費券齊發功 打針者增 英超帶動 酒吧翻生
暑假體壇賽事一浪接一浪，東京奧運落幕不久，香港球迷至愛的英超、西甲及德甲等聯賽接力開鑼，今日凌晨已經有賽事。多個大型商場均指體育賽事結合消費券，帶動商場人流和生意。蘭桂坊協會總監張素媚向本報指出，受惠...
2021-08-14
- 小巴打開車門狂飆司機被控
- 兩青年火燒櫃員機判入教導所
- 汗水換獎牌不忘讀書 彈性上課扶植運動員 港隊在東京奧運創下歷史佳績，特首林鄭月娥宣佈增加支援體育發展，包括照顧運動員的求學需要。事實上，張家朗、蘇慧音及李皓晴等獎牌運動員，均要在中學輟學苦練，始能站在頒獎台上，反映現有中學課程，難以讓年輕運動員兼顧學業與體育。目前夥體院推行夥伴學校計劃的林大輝中學，以額外補習及網上支援，讓運動員只需上半日課，增加訓練時間，也能平衡學業，惟過程須動員全校老師犧牲課外時間配合，其他學校要複製做法的難度極高。此外，獎牌效應令個別運動項目參與人數急增，衍生教練及場地嚴重不足的問題，各項目教練均促請港府盡早增建體育場地。
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湖北豪雨21人亡 襄陽淳河決堤
湖北連日豪雨，造成二十一人死亡，四人失聯。逾二百七十間商舖受影響，其中二十一間倒塌。省內的襄陽淳河周四中午發生決堤，當地派員三百救援，直到周五凌晨決口被合圍，無人傷亡。隨縣柳林鎮周三晚上九時至翌日早上...
2021-08-14
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美英加急派兵阿富汗撤僑 塔利班攻陷坎大哈
阿富汗武裝組織塔利班昨天攻陷極具戰略意義的第二大城市坎大哈，以及第三大城市赫拉特和另外六個省會城市，奪取全國三十四個省會中逾半。美、英、加三國緊急派遣軍隊及特種部隊至當地，協助疏散當地外交人員及撤僑。...
2021-08-14
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Wetland Seasons Bay入場費455萬
位於天水圍的大型新盤第1期Wetland Seasons Bay，本周二（10日）公佈首批245伙價單，折實價455.06萬元入場。發展商昨日原價加推123伙，折實平均呎價為14093元，最快下周開售...
2021-08-14
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監管陰霾籠罩 港股續跌126點
內地科網股監管憂慮持續困擾港股，恒指維持反覆偏軟格局，收跌126點，報26391點，險守10天線（26369），全日高低波幅321點；全周累升212點。國指跌87點，收報9377點；科指跌129點，收...
2021-08-14
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「愛回家」迎列斯 新魔翼第一擊
遊德四年後，查頓辛祖今夏由多蒙特回流英超，加盟曼聯，坦言最開心的是可以在家人面前作賽，身邊有一班英格蘭戰友亦有助適應新環境。今晚英超第一擊，紅魔迎戰列斯聯，這名二十一歲翼鋒矢言：「首仗便主場出擊，對我的信心有很大的幫助。」此子今仗勢搶韁領軍旗開得勝，主勝去馬。（Now611、621台今晚7:30直播） 作為曼城青訓，辛祖一七年夏天加盟多蒙特，期間各賽事總共上陣一百三十七場，錄得五十球和六十四次助攻，表現有目共睹。這位廿一歲翼鋒今夏重返英格蘭，以七千三百萬鎊（約七億八千萬港元）入魔：「時隔四年回歸英格蘭球會的感覺很好，家人終於可以來看我比賽，很高興再次回到他們身邊。」...
2021-08-14
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【 實驗劇場】 《千高原》另類體驗，VR與現場實景並置，探尋表演未來
把節目放上網，供觀眾們線下欣賞的確是數碼化，融入照片、動畫和影片也的確是多媒體，但如何才稱得上在藝術範疇內善用科技，用得其所？最近，獨立電影導演許雅舒、舞蹈家黃碧琪和視覺藝術家黃嘉瀛，就聯合創作實驗劇...
2021-08-11
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2021-08-14
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好好過日子——曇花一現
一年多前，我家大婆從朋友處摘了一片曇花葉子，回來栽在花盆裏，時日一長，那一片小葉子生根壯大，成了一株植物，葉子愈生愈多，小盆裝不下了，換成大盆。一年多來，光長葉子，高高低低，錯落有致，卻不開花。養花的朋友告知，這曇花起碼要養兩年才開得花出來。 前兩個月，一盆葉子中有一株零零丁丁拔高起來，愈竄愈長，最後竟跟我的身高差不多了。有一天，葉子邊緣處長出一小粒東西來，隔了幾天漸漸發大，原來是個花蕾，花蕾日長夜大，一個多星期後，已像一個吊在空中的紡錘。養花的朋友說，等到花蕾莖從下往上彎翹起來，便到開花期了。 這天那花蕾果然就往上彎了起來，外面一層網狀的細絲由綠轉紅，再過一日，花苞張開了...
2021-08-14
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馬場浮世繪——馬會線上投注昨曾故障
昨午因技術問題，馬會的數碼及電話投注等服務一度出現問題，經一輪網絡修復後，若干相關系統服務即回復正常，之後再經努力，其餘系統亦已於昨日黃昏前全面回復正常，故障造成的影響不算嚴重。 馬場浮世繪
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