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陳振聰遭頒令破產 判詞指已確認無力還債

2021-08-14 列印
　　被裁定偽造已故華懋集團主席龔如心遺囑而被判入獄的商人陳振聰，在囚時被華懋慈善基金有限公司呈請破產，他前日被高院頒令破產。法庭昨天頒佈書面理由指，陳已確認自己在各地都沒有錢，無力償還債務，令法庭有充足理由下令他破產。

　　判詞指，雖然陳在庭上申請將案押後，讓他有時間申請法援，但華懋去年九月申請他破產，陳理應知悉自己無力支付律師費用，但他卻無解釋為何沒有更早申請法援，故不接納其申請。



　　另外，根據陳振聰表示已提出反申索，指控華懋涉嫌欺詐、串通及妨礙司法公正，但法官認為陳的憑空指控沒有充足證據基礎。

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