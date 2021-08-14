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兩青年火燒櫃員機判入教導所

2021-08-14 列印
　　兩名少年去年在香港仔放火損毀中銀自動櫃員機及存款機，早前承認一項縱火罪，昨於區域法院同被判入教導所。法官姚勳智判刑時批被告的行為罔顧後果，又指年輕非有力的求情理由。

　　案情指，十七歲的溫佳輝及十九歲劉偉昊，被控去年二月十二日在香港仔華富邨商場的中國銀行放火燒自動櫃員機、存款機及支票存入機，兩人早前已認罪。



　　法官姚勳智判刑時指，縱火是非常嚴重的罪行，幸好案發地點有自動滅火系統及沒有人命傷亡，否則後果不堪設想。

　　姚官又批兩人的行為罔顧後果，非常不負責任，明言「年輕非有力的判刑求情理由」，但考慮報告正面，接納二人從保釋金中扣除共一千百八元保險費，同判處他們入教導所，並寄語兩人以後做個奉公守法的人。

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