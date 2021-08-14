﻿汗水換獎牌不忘讀書 彈性上課扶植運動員﻿ 　　港隊在東京奧運創下歷史佳績，特首林鄭月娥宣佈增加支援體育發展，包括照顧運動員的求學需要。事實上，張家朗、蘇慧音及李皓晴等獎牌運動員，均要在中學輟學苦練，始能站在頒獎台上，反映現有中學課程，難以讓年輕運動員兼顧學業與體育。目前夥體院推行夥伴學校計劃的林大輝中學，以額外補習及網上支援，讓運動員只需上半日課，增加訓練時間，也能平衡學業，惟過程須動員全校老師犧牲課外時間配合，其他學校要複製做法的難度極高。此外，獎牌效應令個別運動項目參與人數急增，衍生教練及場地嚴重不足的問題，各項目教練均促請港府盡早增建體育場地。

現時各運動項目教練均在年輕運動員就讀高中期間，要求他們轉為全職在體院受訓，惟本港文憑試向來以艱深聞名，能兼顧兩者只是少數。前羽毛球運動員、現為教練的王偉強坦言，如要同時應付學業及全職運動員訓練，往往會導致休息不足，影響訓練質素，教練一般會要求運動員及早退學，「在我的年代，中三退學是最好，否則讀到中五都一定要退，教練認為愈早做全職運動員就愈好。」家長多反對輟學然而，這種為運動拋棄一切的決定，總會面對不同阻力。林大輝中學體育科科主任文建平坦言，最反對年輕運動員轉為全職的人，正是家長們，「他們最擔心子女日後運動比賽沒有成績的話，當初太早輟學的決定，會令子女失去謀生能力。」為釋除家長的憂慮，讓年輕運動員可以順利完成高中課程，是最理想的解決方法。體院在一五年與林大輝中學合作，推行夥伴學校計劃，以彈性上課時間表配合運動員的訓練需要。文建平指出，學生只需要逢星期一、三、五、六到校上課半日，以騰空時間受訓。為追上學習進度，學校提供課堂直播及錄影，並安排學生在長假期回校補課，「以單車隊為例，運動員有需要到內地短期集訓，只要教練認為有訓練需要，學校會容許學生請假。」運動班報名增 場地「爭崩頭」林大輝中學目前有五十一名學生參與夥伴學校計劃，當中包括全職、兼職及具潛質的年輕運動員。文建平指出，老師為配合運動員的學習需要，要在周六日抽出私人時間，為學生補課，為遷就學生在考試期間的訓練及比賽行程，更試過為同一科目設計三張考卷，方便學生在不同時間應考。他坦言，要傳統學校仿效其做法有難度，因此，未來會增加宣傳，期望有志成為全職運動員的學生，可以及早到其學校適應。訓練場地不足一直影響本港運動員培訓，受奧運獎牌效應影響，劍擊、羽毛球及乒乓球教練均反映，最近報名參加運動班的人數急增，雖然有助教練物色新秀，卻進一步凸顯香港運動場地不足的問題。王偉強知悉，有教練原本計劃舉辦一個月四堂的暑期訓練班，惟最終未能預約場地，令訓練班堂數減半。過去較少出現「爭場」的乒乓球場，最近亦「爭崩頭」。飛躍乒乓球訓練學院教練總監周恩賜表示，近月的乒乓球場在早上開放預約的三分鐘後已全數租出，他認為原因在於近十年本港運動人口的上升幅度，遠高於體育館的落成量，加上有部份體育館被徵用作檢測中心或疫苗接種中心，他建議港府及早加建運動場館。劍舍負責人馬卓軒表示，如要進行正規比賽，需要預約康文署體育館，或租用九龍灣國際展貿中心及亞博等場地進行，「要預約體育館非常困難，九展及亞博的場地費太貴，令學員很難通過比賽提升水準。」學生人數急增令本港劍擊教練不足的問題浮現，馬卓軒期望日後有更多人加入教練行列。