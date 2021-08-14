澳媒：六款簽證審批港人優先

澳洲正以「最高優先次序」審批香港居民的臨時或永久技術移民簽證，當地傳媒引用一份移民部的文件報道，港人並非申請每一類簽證也能獲優先處理，當局針對技術移民的審理順序作調整；十一款最優先審批的簽證，其中六款簽證在審批時對港人優先，同時身處澳洲的港人亦優先於境外港人。報道指，該六款對港人優先的簽證中，排首位優先審批簽證類別是已申請僱主擔保簽證（一八六類別簽證）或偏遠地區擔保簽證（一八七類別簽證和四九四類別簽證）、「所有通過全球人才計劃的申請人」、「所有一八八類別商業創新和投資（臨時）簽證的申請人」等；第二是在關鍵領域職業已獲提名的簽證申請人；第三是申請僱主擔保簽證或偏遠地區擔保簽證並且其擔保僱主是參與DAMA勞動協定中的一方；第四是四九四類別偏遠地區僱主擔保（臨時）簽證申請人；第五的是四九一類別偏遠地區技術工作（臨時）簽證申請人；第六是一八六類別僱主提名（永居）簽證申請人。