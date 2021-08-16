﻿三人幫落網 向黑工兜售 假針紙湧現 埋爆疫炸彈

僱主留意，慎防有人持假身份證和假疫苗接種紀錄見工，假稱具抵抗力，卻成為工作間的疫情炸彈。正當僱主要求應徵者提供疫苗接種紀錄，一名越南裔清潔女工「一條龍」偽造假身份證和打針紙，以六百元售予同鄉，於見工時瞞騙僱主。警方拘捕三男女，檢獲一批假身份證、假打針紙、假疫苗接種紀錄電腦檔案、偽造核酸檢測報告等，被捕人士被控「偽造文書」等罪，今天提堂。被捕兩女一男，分別為清潔工、學生及曬相舖女負責人，其中四十八歲越南裔女子為集團主腦，她在西九龍一帶活動。上周五傍晚六時，該越南女子帶同十四歲兒子往九龍灣麗晶花園附近一個商場，將一批文件及金錢交給一間曬相舖的四十一歲女負責人，然後離去。在場埋伏的警員見時機成熟，上前表露身份，當場拘捕三人。警員在曬相舖電腦內發現一批假疫苗接種紀錄檔案，檢走該電腦及一部列印機調查。其後，越南女子被押返灣仔寓所搜查。整個行動中，警方起出十一張打針紙、三張假醫生紙、二十一張偽造核酸檢測報告，以及四十五組假疫苗接種紀錄電腦檔案。四十一歲本地女子及十四歲男童涉偽造文書，而四十八歲越南裔女子涉偽造文書、管有偽造身份證、管有他人身份證及管有虛假文書。連假身份證出售 每次600元據悉，幫襯該集團人士，多為無證件的越南人，為了在港覓工，願意付錢購買假身份證及假針紙，圖在見工時矇混過關。油尖警區重案組第三隊女高級督察陳嘉寶指，涉案虛假文件是售賣給一些沒有身份證人士求職之用，每一次收取約六百元報酬。警方調查發現，涉案部份假打針紙料已流出市面，表面與真的沒有明顯差異，市民難以察覺。她呼籲僱主提高警惕，當有求職者見工時，可利用驗證二維碼及政府「安心出行」手機軟件掃描器檢查針紙真偽，針紙掃描後會顯示已接種疫苗人士的姓名、身份證號碼及接種日期。警方強調使用或保管或管有偽造身份證為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁十年，呼籲市民切勿以身試法。另外，使用虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁十四年。