﻿政府推程式供商戶檢查二維碼

在「疫苗氣泡」下，多類處所負責人須確認員工、應徵者和顧客均已接種新冠疫苗。政府早於四月底推出「驗證二維碼掃描器」流動應用程式，供商戶負責人掃描進入處所人士須載有本地新冠疫苗接種紀錄及病毒測試紀錄的二維碼。掃描新冠疫苗電子針卡二維碼後，會出現三種結果，分別為已接種第一劑疫苗、已完成接種疫苗（包括其後的十四日），和未能讀取二維碼。至於掃描新冠病毒測試二維碼後共有三種結果，分別是三天內檢測結果、檢測結果日期超過三天，以及未能讀取二維碼。香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報表示，假針紙和假接種疫苗電腦紀錄案件，屬個別事件，但他承認業界並無專業知識去深究針紙的真偽，須靠警方加強打擊。他強調，業界絕大部份依正規途徑聘請員工，而員工亦多數以安心出行、醫健通等程式儲存電子針卡。