民陣解散港澳辦：遺毒仍須清除

二○○二年成立的民陣，回歸後組織多場大型遊行，包括二○○三年七‧一，逾五十萬人遊行、一九年六月中二百萬人反修例遊行等，其後民陣核心成員岑子杰等涉違反國安法被捕，多個團體退出民陣，昨天民陣宣佈解散。港澳辦強調，「民陣」遺毒仍須清除，支持警方毫不手軟地剷除「毒瘤」。警方指，正積極跟進民陣涉及罪行，強調刑責不會因解散組織而被抹走。多名核心被捕或已入獄民陣發聲明指，上周五召開周年大會，出席成員團體一致議決即日起解散。聲明形容近一年多來，政府不斷以疫情為由，拒絕民陣及不同團體的遊行申請。民陣現任召集人陳皓桓因多宗案件身陷囹圄，秘書處無法運作，在沒有成員參與來屆秘書處情況下，只能無奈宣佈解散。目前民陣多名核心成員均涉案被捕或已入獄，其中陳皓桓面臨十二條控罪。前任召集人岑子杰、范國威等因組織或參與民主派「35+」初選，涉違反《香港國安法》而被捕，范與岑二人正被還柙。民陣指，約有一百六十萬元資產，會指示民陣資產託管團體，捐給合適團體。今年三月起，多個團體退出民陣，包括公民黨、民協、民主黨、街工、新民主同盟及教協等。約160萬資產捐合適團體港澳辦強調，「民陣」等反中亂港組織雖然解散，但其遺毒仍需持續清除，堅決支持特區執法機關依法調查「民陣」毫不手軟地剷除「毒瘤」、「惡瘡」。中聯辦指出，民陣垮台是人心所盼、咎由自取，其迫於法律和輿論壓力，打自動解散的「悲情牌」，但從其「解散聲明」滿紙謊言，能夠看出民陣賊心不死的本性和逢中必反的本質。新華社指出，民陣由始至終是徹頭徹尾的反中亂港大平台。警方指，今年四月曾根據《社團條例》第十五條，要求民陣提交成員、活動及資金等資料，但民陣未有依時提交所需資料，現正積極跟進民陣違反《社團條例》內的罪行。警方指，民陣成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，亦未有向警察牌照課註冊的合法社團，因此是不合法運作的組織，重申一個組織及成員犯下的罪行，刑責不會因解散組織或成員辭職而被抹走，警方會繼續追究任何組織及人士，有否違反《國安法》及其他香港法例。