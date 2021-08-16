被指曾接受美基金資助

政府二○○二年推動《基本法》第二十三條立法，同年九月民陣成立，二○○三年以反對二十三條立法為號召，首次舉辦七‧一遊行，逾五十萬人參與，迫使政府撤回條例。民陣亦多年在七‧一發起遊行。到一九年六月九及十六日，民陣先後舉行兩場反修例遊行，據民陣統計，分別有近一百萬及二百萬人參與，創歷史新高。二○二○年開始，警方以防疫為由，不再就七‧一遊行發出不反對通知書。民陣至今共有十四位召集人，分別來自宗教、教育、工會、學界及政黨等界別。二○一九年初，民陣有近五十個成員；至今年三月時，有報道引述消息指，美國國家民主基金會曾資助民陣舉辦反修例活動，警隊正就此進行調查，一旦屬實，民陣將違反《香港國安法》而被取締。