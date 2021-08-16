確診女傭寄血液回港檢測 獲縮短隔離期

早前從美國回港的三十八歲染疫外傭，因她從美國抽取血液樣本寄至本港化驗所，獲得抗體陽性結果後，才得以縮短酒店檢疫期至七天，最終外傭走出社區近一星期後才確診。食衞局確診涉事化驗所為栢立醫學化驗所，當局正繼續跟進個案。當局亦修改指引，指示所有認可進行抗體測試的私營化驗所，不能接受從香港以外抽取的血液樣本。另外，本港昨天新增一宗新冠肺炎輸入個案，該名三十四歲女患者於本月七日由墨西哥返港，在青衣華逸酒店接受檢疫，檢疫期第三日即本月十日接受檢測，結果為初步陽性，入院後確診。本港另有少於五宗初步確診個案。過去十四天（本月一日至十四日）累計報告四十八宗個案，包括一宗源頭不明本地個案。