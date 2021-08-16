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內地新增24例 18宗來自揚州

2021-08-16 列印
內地新增24例 18宗來自揚州
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　　內地前天新增二十四宗新冠肺炎本地個案，當中十八宗來自江蘇揚州。

　　在新疆博州阿拉山口市口岸地區，當局透過三天一次的常規核酸檢測中，發現三人結果呈陽性，共七十四名密切接觸者正接受檢疫。



　　今波本土疫情嚴重的揚州市公佈，因疫情防控不力，揚州市衞健委黨委書記等十二名官員，被處嚴重警告、政務降級處分。在今輪本土疫情中，內地各省市共計逾七十名公職人員被問責。

  另外，南京、鄭州、張家界宣佈，下月一日暫緩開學返校，實施線上教學。

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