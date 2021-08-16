美高危組十月打第三針

新冠變種病毒Delta肆虐美國，當地住院和死亡患者有年輕化趨勢，目前有超過一千九百名兒童染疫住院，創疫情以來新高；十八至四十九歲所有年齡組別的住院人數同樣創新高。《紐約時報》報道，當局計劃最快十月為高危群組接種第三針新冠疫苗，首先會為醫療及護養機構的員工接種加強劑，到十二月疫苗充足時，再進一步為長者接種。另外，英國下周一前將為十六至十七歲青少年接種疫苗，以確保學生在下月開學前獲得足夠的免疫力，與高風險群組同住的青少年亦可以接種。