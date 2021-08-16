保安清潔工薪酬飊升 羅致光指全靠市場決定

勞工及福利局局長羅致光昨天在網誌表示，法定最低工資二○一一年五月實施，前年五月的法定最低工資水平為每小時三十七點五元，較一一年五月的二十八元增加百分之三十三點九，而去年十二月的清潔工及保安員每月平均月薪，則較一一年十二月分別增加百分之五十三點七及百分之五十七。他指出，香港主要依靠巿場運作來決定收入的分配，法定最低工資對收入分配最直接有關，強調一個政府若要影響收入分配，不能只依靠巿場運作，產業政策、勞工政策及會影響勞工供求的社會政策，都會影響收入分配。法定最低工資水平的調整，只可以解釋到在這段期間清潔工及保安員薪酬調升的約六成，另外四成的調升，主要由於這段期間勞工供求的變化，以及整體經濟增長所帶動的薪酬增長。