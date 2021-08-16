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美食博覽周日人頭湧湧今閉幕

2021-08-16 列印
美食博覽周日人頭湧湧今閉幕
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　　貿發局主辦的美食博覽昨天適逢是期日，不少市民趁假期帶著一家大小到灣仔展場「掃貨」，展場人頭湧湧，而博覽今日閉幕。

　　美食博覽周日人流明顯增多，有商戶趁機推出限定促銷，吸引市民購買。市民在美食博覽踏入尾聲之前，以優惠價錢搶購各種美食，亦有人藉此使用消費券購物，展場出口可見有人拖着幾個拖車離開，可謂「滿載而歸」。灣仔北的交通自昨午非常繁忙，貿發局呼籲市民盡量使用公共交通工具。



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