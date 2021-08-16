劏房租金六年升36% 佔基層收入逾四成

葵涌劏房居民大聯盟調查發現，區內劏房住戶平均每月租金達四千九百三十二元，對比六年前數據，租金升幅達百分之三十六；基層住戶的租金、水費及電費，佔每月收入四成多。大聯盟在去年七月至今年五月期間，訪問共一千四百四十五名居住在葵涌的不適切居所住戶。住戶平均每月入息為一萬二千三百七十六元，平均每月租金為四千九百三十二元。聯盟對比二○一五年的數據後，發現住戶平均月入雖有約百分之十七的升幅，但租金升幅近百分之三十六。調查又發現，一人住戶的住屋開支佔入息超過一半，較二人、三人家庭所佔的入息比例為高。團體建議政府應將起始租金加幅維持在百分之三至八的水平，及將給予輪候公屋超過三年仍未上樓住戶的現金津貼恒常化。