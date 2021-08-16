唐狗疑「唔聽話」 被虐口鼻滲血拘主人

青衣一名狗主疑不滿飼養的唐狗「唔聽話」，日前竟以硬物襲擊唐狗致身體多處受傷，且口鼻滲血，有村民途經發現報警將兇殘狗主拘捕，疑受虐唐狗則由相關機構帶走檢查，警方列殘酷對待動物案件處理，並由葵青警區的動物罪案警察專隊跟進。被捕六十歲狗主住青衣担杆山路一間村屋，他飼養了一隻黃色唐狗。事發於上周四晚上九時許，警方接獲市民報案，指發現一隻狗受傷，警方接報到場調查後，懷疑有人因不滿狗隻拒絕服從指令，不恰當對待狗隻。