港大學生報《學苑》 聲稱遭保安撕走

昨日是港大新生註冊日，港大學生報《學苑》於社交網站發文，指被保安撕走題為《香港大學學生會（1912~2021）》的號外。《學苑》又引述校方解釋，指要防止外界以為港大學生會仍維持正常運作。有關號外講述自今年二月初起，港大學生會所經歷的風波。《學苑》計劃張貼在香港大學站A出口的學苑報架上，但學校保安到場撕除海報。《學苑》成員不滿，學生發展及資源中心負責人到場稱校方不希望任何印有「香港大學學生會」的單張出現。港大學生會評議會早前悼念七一刺警疑兇的動議引起爭議，港大校方宣佈不再承認學生會。