女性無家者 七年升近倍

香港社區組織協會發表全港首個女性無家者研究，建議增設專為女性無家者而設的綜合服務隊伍。社協指經由社署登記的無家者人數由二○一四年的七百八十七人，提升近一倍到今年六月底的一千五百六十二人，創近年社署登記無家者人數的新高，而當中女性無家者的佔比亦由一四年的百分之五點五，躍升至今年約一成一。社協指，女性無家者患有精神病的情況普遍，五成三人受訪者需接受精神科治療及跟進，建議政府增設專為女性無家者而設的綜合服務隊伍、增設不限性別及關係的雙人宿舍、住宿服務設計及規劃需更人性化及提供更全面的支援服務，以及延長住宿期至兩年，並建議增撥資源加強專為無家者而設的精神健康服務。