﻿消委會半年接117投訴 女士疫下貪靚 光學去斑致爛臉

女士接受光學或入侵性美容療程，想變靚，竟變醜。消委會公佈，今年上半年疫情下接獲四百七十九宗對美容服務的投訴，其中近四分一，即一百一十七宗與高能量光學或入侵性美容療程有關。有女事主在療程後臉上留下針洞，有如月球表面，情緒受困擾；亦有女事主做去斑療程，臉部長水泡，穿破後留下紅印。消委會指，陳小姐（化名）花三萬元向A美容院購買一個水光注射療程，駐院女醫生以針機在其臉上注射，陳小姐臉上出現紅腫，其額頭、兩邊面頰及下巴留下一排排細小的針洞，女醫生稱紅腫和針洞會於兩周內自然消失，約一個月後，陳小姐臉上紅腫消散，但一排排針洞仍清晰可見，針洞似被注射物包圍着，出現一條條凸出的線。她自行求診，皮膚科醫生指注射太淺層，使透明質酸停留在皮膚表層。她向A美容院反映，按美容院醫生建議，用熱能機加速溶解透明質酸，但四個月後情況未見好轉，令她情緒大受影響，要求消委會介入，最終A美容院同意退回全數款項予陳。簽和解協議才退款另一投訴人麥小姐（化名）花近一萬元購買C美容院的定點去斑療程。療程後，其額頭感痛楚並長多個小水泡，職員稱一般三日內自動消除，並替她搽潤膚膏。兩日後，麥小姐見額頭情況未改善，部份水泡穿破，留下幾個長方形紅印。C美容院安排她見醫生，醫生提供抗生素消炎膏，她用後水泡消退但依然又紅又癢，決定停止療程並要求退款。C美容院指，須簽署和解協議，始辦理退款，麥小姐拒絕，向消委會投訴。消委會介入，美容院拒絕修改和解協議內容，麥小姐考慮諮詢法律意見，再作決定。另外，李太（化名）購買B美容院逾七千元的打針療程，包括於下巴及太陽穴分別注射1ml及3ml透明質酸。李太指注射約一半劑量時感劇痛，醫生稍停後繼續注射，李太感到呼吸急促及作嘔，回家休息。當晚李太兩邊太陽穴腫痛、頭痛並作嘔。翌日，李太牙骹異常痛楚，只能進食流質食物，家庭醫生指有機會是同一時間注射過高劑量所致。李太向B美容院反映，按指示預約與美容院醫生會面，醫生先在其手臂做溶解針試針測試，李太手臂紅印及眼晴皮膚腫脹，疑對溶解針敏感，決定不再注射，向消委會求助。B美容院稱，因應個案特別情況，同意退回餘下療程費用及承擔李太就診費用合共約一萬五千元，李太接受，個案解決。