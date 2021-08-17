  • 2021年8月17日 星期二
  • 28º
  • 88%
熱門： 阿富汗逸東邨李宇軒賞你住國泰

日報新聞 > 港聞

提子乾樣本含糖量 遠超包裝標示19倍

2021-08-17 列印
提子乾樣本含糖量 遠超包裝標示19倍
Previous Next

　　消委會測試了市面上六類果乾，包括杏脯、藍莓乾、小紅莓乾、芒果乾、提子乾及士多啤梨乾，合共三十一款產品，發現全部都屬「高糖」食品，其中提子乾平均糖含量最高，每一百克有五十七點四克糖；杏脯就最低，但每一百克也有三十五點八克糖，其中糖含量最高的「鯉魚門紹香園」士多啤梨乾，一份四十克就有三十一點五克糖，成年人要行大約三十六分鐘才可以消耗它提供的能量，而「迪士尼California Raisins」提子乾的實際糖含量遠高包裝標示約十九倍，已轉交食安中心跟進。消委會提醒，水果乾製作過程中，部份營養素或會流失，故不能完全取代新鮮水果，而水果乾經脫水後果糖會濃縮，糖份含量比例較高，不宜過量進食，建議消費者盡量選擇小包的產品，或把一大包水果乾分拆成小包，以控制食用分量，避免一次吃過量的水果乾。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd