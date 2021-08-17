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美股中段跌109點

2021-08-17 列印
　　美國股市本周首個交易日中段下挫，杜指報三五四○七點，跌一百零九點；納指則報一四六五○點，跌一百七十四點。滙控美國預託證券價格見四十三點七港元，跌零點六五港元；騰訊則見四百四十五點九六港元，跌七點八四港元。紐約期金報每盎司一千七百八十九點三美元，升十一點一美元。



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