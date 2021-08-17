美國升至高風險 港人回歸須先打針 16海外地區抵港者檢疫要求收緊

美國疫情轉趨嚴峻，仍屬海外中風險地區備受質疑。政府昨公佈因應全球疫情受變種病毒影響，周五起收緊十六個海外地區到港人士檢疫要求，包括將美國提升為高風險地區，只有接種疫苗的港人可以回港。一名由美國返港並已接種兩劑疫苗的外傭，只須酒店檢疫七天，但她返港後第十二日的樣本呈陽性，成外防輸入漏洞。​政府昨宣佈由周五凌晨零時起，十五個中風險B組指明地區提升至高風險A組指明地區，分別為美國、孟加拉、柬埔寨、法國、希臘、伊朗、馬來西亞、荷蘭、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國。來自上述地方、已完成接種疫苗的香港居民，抵港後須在指定檢疫酒店強制檢疫二十一天。澳洲亦將由低風險C組指明地區，提升至中風險B組指明地區，未完成接種疫苗的香港居民入境後，須在檢疫酒店強制檢疫二十一天；已完成接種人士檢疫可縮減至十四天，若能出示抗體呈陽性證明，就可再縮短至七天，再加七天自我監察。同時，衛生防護中心轄下兩個科學委員會昨建議由高風險A組地區以外抵港的已打針人士，接受十四天檢疫及七天監測。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，本港由四月至前日，有五十二宗已接種兩劑疫苗仍染疫的輸入個案，當中八成八帶有變種病毒，其中有六宗在抵港第八至十三日確診；即如只檢疫七天，會走漏一成二輸入個案。被問到上次放寬檢疫期是否誤判形勢，許指當時未有Delta變種病毒等詳細數據，隨著數據作調整是很正常。