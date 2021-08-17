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商界指變相令美企代表無法來港

2021-08-17 列印
商界指變相令美企代表無法來港
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　　美國周五起被本港列作高風險A組地區，只讓已完成接種疫苗的香港居民，抵港後強制檢疫二十一天。而美國同香港經貿往來密切，新措施變相令美國公司代表無法來港。香港中小型企業聯合會會長麥美儀（圓圖）表示，商界早已適應疫情新生態，透過網上平台開會商討生意，生意合約亦互相郵遞簽署，因應隔離等措施，她相信會令外國投資者審視考慮來港情況。

　　她又指，本港不少企業在內地設廠或做生意，期望本港可盡快清零，令兩地通關更便利商界。



　　呼吸系統科專科醫生梁子超稱東南亞很多地區疫情正在惡化，例如緬甸和日本，政府需特別留意，考慮將相關地區納入高風險名單。

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