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美食博覽閉幕日 參展商劈價促銷

2021-08-17 列印
美食博覽閉幕日 參展商劈價促銷
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　　一連五日的美食博覽昨日閉幕，各個參展商為求清貨，趁最後一日劈價促銷。今年美食博覽連同幾個展覽，吸引逾三十七萬人次入場。

　　華泰海產推出一百元六罐鮑魚，及一百元三罐即食螺片。另有水果檔推一百五十元兩盒水蜜桃，及一百元五盒加拿大藍莓。有展商指今次展覽人流較以往少，但比預期中好，生意較以往少兩三成；亦有參展商指由於今次在場內禁止試食，故生意額不及往年。



　　貿發局副總裁周啟良指疫情下未能提供試飲試食，仍見市民樂於購物。大會訪問逾一千四百名入場人士，四成四人花費逾一千元購物，八成人曾在場內使用電子支付方式付款，逾半人有使用消費券購物，可見電子支付消費模式漸趨普及。

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