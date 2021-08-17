  • 2021年8月17日 星期二
  • 28º
  • 88%
熱門： 阿富汗逸東邨李宇軒賞你住國泰

日報新聞 > 港聞

逾八萬人從事體育相關工作 本地生產總值達590億

2021-08-17 列印
　　政府統計處昨發表八月份《香港統計月刊》，其中一章節指出體育及相關活動，於二○一九年佔香港以市價計算的本地生產總值的五百九十億元，即佔百分之二點一；相關就業人數為八萬三千人，佔總就業人數的百分之二點二。

　　體育設施及體育俱樂部的運作經營，包括體育教育，是相關就業人數的最大組成組別，涵蓋公共及私人體育設施、屋苑會所、體育活動及比賽、學校及其他體育組織提供的體育教育等。統計處亦在報告中指出，港府一直沿用三大策略方向推動香港的體育發展，即推廣社區體育、支援精英運動 及發展香港成為國際體壇盛事中心。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd