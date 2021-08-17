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環團促交代「走塑」時間表

2021-08-17 列印
■有環保團體調查指出，本港快餐店每年派出逾五億件即棄塑膠餐具。
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　　綠色和平等十個環保團體的調查推算，本港快餐店每年派出逾五億件即棄塑膠餐具，當中逾半未被納入政府擬於二五年推行首階段的「管制即棄膠餐具計劃」，主要來自外賣即棄膠杯、杯蓋、食物容器等，擔心「走塑」變「走數」，促政府交代「走塑」時間表。

　　環保團體在今年二月至五月訪問三百名曾購外賣的市民，發現他們普遍支持政府規管即棄塑膠餐具，以七分為滿分，調查所得為五點二一分。團體認為，市民對政府實施走塑措施的訴求日漸增強，但政府正在諮詢公眾的「管制即棄膠餐具計劃」未能解決當前嚴重的塑膠污染，促當局於二五年前實施管制所有堂食及外賣塑膠即棄餐具。



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