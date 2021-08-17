  • 2021年8月17日 星期二
  • 28º
  • 88%
熱門： 阿富汗逸東邨李宇軒賞你住國泰

日報新聞 > 港聞

馬會升級系統 六合彩延至周四

2021-08-17 列印
　　馬會昨表示，因進行全面資訊科技工程，以跟進上星期五的網絡設備故障事件，並加強資訊科技系統韌性。馬會決定將原定星期二舉行的六合彩攪珠，順延至星期四舉行。

　　馬會指出，工程會令所有渠道的投注及轉帳服務，在兩個時段受影響，分別是昨日凌晨三時五十分至早上八時，以及今日凌晨四時至下午四時，工程將於今午完成，所有渠道的投注服務會延至當日下午四時開始，場外投注處當日的營業時間，亦相應由下午四時開始。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd