美國有個研究「Why Sleep Matters: Quantifying the Economic Costs of Insufficient Sleep（睡眠為甚麼重要：量化睡眠不足的經濟代價）」，當中從個人至整個宏觀闡釋經濟的損失。今次重點談一談睡眠對個人的好處。其一值得強調的是睡得好，會直接影響平和的心情；一覺沒睡醒會令人一早便上火，有研究說失眠的人得抑鬱的概率比一般人高五倍。二是沒睡好會影響心臟健康，睡眠時血壓會降低，心臟和血管也得以休息；睡不好的人血壓一直保持高水平，對心臟健康會有影響。三是影響血糖水平，由於深度睡眠時，血液內的葡萄糖水平會下降，身體藉以判斷細胞所需糖份；睡眠充足的人患2型糖尿病的風險會降低。四是可控制體重，因為大腦內控制飢餓感的荷爾蒙只在睡眠充足時才會好好運作。睡眠時間不宜短，也不宜太長，通常成年人需要七到九小時睡眠。好的睡眠標準應該是睡醒時覺得精神充沛、覺得休息足夠。NEW NORDIC的安神助眠片是針對神經緊張壓力造成的睡眠紊亂，用草本精華舒緩神經系統，讓身體進入準備睡眠的狀況。助眠片的服用方法是每天臨睡前一小時服用兩片。助眠片可以延長深度睡眠的時間，減少多夢狀態，讓睡眠中身體得到充足的休息。和安眠藥不同，助眠片不含藥物，純天然草本和B族維生素配方，不會產生藥物依賴性，也不會有後遺症。其中蜜蜂香蜂草、洋甘菊都是歐洲傳統的安神草本，綠茶中萃取的茶胺酸也是一種天然的安神營養。B族維生素和鎂是健康的神經系統必需的營養，神經系統缺少了他們就會出現睡眠問題。NEW NORDIC助眠片在丹麥生產，是一款逐日調理神經系統和睡眠質量的草本產品。只需要每天服用兩片，堅持服用，無任何副作用地改善睡眠質量，得到更好的健康。助眠片在屈臣氏和NEW NORDIC官網有售，官網訂購可全港免運費。現在購買可以享受到兩盒八八折的優惠。歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注NEW NORDIC Facebook和IG，隨時來聯繫。