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食客舔匙舀糖爭執 衝突後不治查死因

2021-08-17 列印
　　五十八歲港鐵維修工黃文權六年前在茶餐廳喝奶茶時，疑因將舔過的匙羮舀公用糖罐，引起同枱食客不滿而發生衝突，黃倒地送院救治，昏迷數月後死亡。死因庭昨就事件召開研訊，食客梁寶鈿供稱當日對方稱「唔滿意呀？出去傾囉！」梁甫步出餐廳便遭死者上前拳打，自己用雙手阻擋，強調當時行為僅屬自衞。

　　梁於庭上憶述，當日死者衝上前高舉拳頭揮向自己頭部，用雙手阻擋，因踏中石壆一時失重心而舉腳，試圖推開死者及找回平衡，腳底碰到對方腹部；期間曾用右手揮動還擊。死者其後倒地，梁則向餐廳老闆留下電話，指有需要時可轉交警方，之後便離開現場。



　　餐廳東主供稱，死者倒地時，不肯定他是否因為絆倒或者衝力太大而跌倒。

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