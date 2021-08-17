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電動滑板馬路摔倒 玩命青年被捕

2021-08-17 列印
電動滑板馬路摔倒 玩命青年被捕
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　　本月初有玩命「滑板仔」在沙田大涌橋路，腳踏電動滑板在道路上尾隨巴士，其後失衡「自炒」，險象環生。有關片段被瘋狂網傳，警方昨日終尋到涉事者，並以涉嫌「無牌駕駛」等四項罪行將其拘捕。

　　警方指留意到網上流傳一段片段，一名男子於沙田大涌橋路往大圍方向的馬路上騎踏一部懷疑電動滑板，可能危及其他道路使用者，隨即展開調查。警員昨日於沙田區拘捕一名十八歲姓陳男子，涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。行動中警員檢獲涉案的懷疑電動滑板，該名男子已獲准保釋候查。



　　警方重申任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪將被罰款。

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