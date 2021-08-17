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韓裔女童石澳遇溺 及時用去顫器救命

2021-08-17 列印
　　一名韓裔女童昨趁暑假與七名同學到石澳泳灘游泳，在淺水區逗留期間，疑遭浪捲出三十米位置遇溺，在水中不斷掙扎，救生員目睹泳客呼叫，立即衝出拯救，初時她毫無知覺，幸及時使用自動體外心臟去顫器，幾分鐘把她救醒，送院搶救。

　　女事主為南韓裔十三歲女童，昨據指她泳術不精，只在淺水區暢泳和嬉水。至中午十二時十六分，突然海浪捲起，她隨浪被扯出遠方，約在離岸三十米位置遇溺，其他同學和泳客目睹，慌忙揮手呼喚救生員。救生員迅速將女童救上岸，當時她無生命表徵，便施以自動體外心臟去纖顫機，又輪番使用心肺復甦法，幾分鐘後她再度有呼吸，手腳可郁動，在場泳客均拍掌歡呼。



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