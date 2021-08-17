香港國際學校 美式教育 鼓勵主動探究 啟發每個學生的熱誠

近年不少家長選擇為子女轉讀國際學校，除了想讓子女擴闊國際視野，更希望透過學校豐富的資源和活動讓子女輕鬆愉快地學習，鼓勵學生探索自我，啟發潛能並作多元化發展。由周大福教育教育集團首席策略官Jennifer Ma主持的《頭條開Live》邀請到本港著名的國際學校領導人，一連三集與大家分享各校獨有的教育理念及模式，解構學校如何為學生提供全面及均衡的優質教育。今集由香港國際學校（Hong Kong International School）校監Dr. Ron Roukema與大家分享美式教育的特色和優點。Dr. Roukema加入香港國際學校七年，他認為美式教育可以鼓勵學生探索，抱持著好奇心，於自由的學習環境中啟發創意，發揮無限可能性。學校主張以遊戲為學習基礎，例如在角色扮演活動中扮演消防員或警察，讓學生認識社區的人和事，鼓勵他們探索身邊的環境及事物。在課堂中，老師會透過提出問題，讓學生進行討論，藉此訓練他們的思維技巧，並以多種形式表達所思所想。平衡學習趣味與學術成績美式教育注重孩子創造性，希望學生在任何學科上都能找到趣味，從而更投入課堂當中。Dr. Roukema解釋，學校重視學生的學習過程，而不只著重分數。因此，由三年級開始，學校以國際標準評估學生的數理、語言方面的能力，從而了解他們的學習需要，並再調整課程內容，直至學生升上九年級才會為他們的成績評分。除了學術方面，學校亦很重視學生的多元發展，提供各種豐富的課外活動，如划艇、實驗、編碼、數學、音樂及科學等，Dr. Roukema認為：「讓學生嘗試不同方面的發展，有助發掘個人潛能及喜好，為他們於日後成為藝術家、建築師、工程師等各行各業奠下基礎！」多元化學習 保持好奇心考入世界頂尖大學香港國際學校的畢業生多到海外升學，約85%學生會選擇升讀美國大學；約10%學生選擇於英國或歐洲升學；其餘學生則選擇在本港、內地或澳洲升學。Dr. Roukema表示，學校課程除了幫助學生建立穩固的學習基礎，更能培養他們對渴求新事物的好奇心，以及獨立的思考和處事能力，將跨學科知識靈活運用。學校致力為學生提供優越的設施、多元化的活動，以及英語為主的學習環境，讓學生能發展多元潛能及培養國際視野，將來在不同的領域中盡展所長，為社會作出貢獻。