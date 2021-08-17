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補習導師劏房藏爆炸品囚四年

2021-08-17 列印
■被告黃棨騫被控一項管有爆炸品罪，判囚四年。
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　　警方去年一月在旺角利民大廈拘捕三名正離開大廈的男子，在當中一個劏房內搜出金屬管土製炸彈等爆炸品，其中一名男私人小學補習老師身上管有單位鎖匙，早前承認一項管有爆炸品罪。法官謝沈智慧昨指涉案喉管炸彈並不穩定，被告在人口最稠密的旺角區一劏房內，連同高易燃物品一同保存，一旦發生意外可引致嚴重傷亡，判囚四年。

　　二十二歲被告黃棨騫承認於去年一月十四日，在旺角通菜街利民大廈的一個劏房，明知而管有、保管或控制爆炸品，即喉管炸彈。



  謝官判刑指案發於社會動盪不安之際，被告行為為公眾安全構成嚴重威脅，涉案喉管炸彈屬自製爆炸物品，並不穩定，其爆炸熱力可波及一米範圍，碎片效應更可擴散至五十米範圍。涉案單位中同時發現大量常見示威者物品，包括多個頭盔、防毒面具、全黑衣物等，可見非常可能用於示威中。謝官指法庭須發放清晰訊息嚴懲同類型罪行，故以六年為量刑起點，認罪扣減至四年。

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