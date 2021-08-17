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鄧炳強痛批「解散」「退場」 逃避刑責法治將難彰顯

2021-08-17 列印
　　教協及民陣近日先後宣佈解散。保安局局長鄧炳強昨日撰文指，若任何人動輒能以「解散」、「退場」等逃避相關責任，法治將難以彰顯。

　　鄧炳強指出，教協和民陣在過去一周相繼宣佈解散，均在《香港國安法》全面實施的背景下發生。他指要香港長治久安，需對危害國家安全的行為依法追究；民陣近年舉辦的活動愈見激進，為國家安全帶來相當風險。



　　教協以教師組織之名，公然縱容黑暴和危害國安等勢力，甚至誘導學生罷課及參與違法遊行，將政治凌駕教育專業。他重申，違法就是違法，任何人或機構犯下的罪行，不會因其解散辭任而就此消失，亦不意味他們可藉此逃避罪責，執法部門會繼續採取全方位打擊的策略，全力調查對危害國家安全的人士及組織。

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