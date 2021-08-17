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為爭廁所斬傷兒子 退休老翁囚16月

2021-08-17 列印
　　七十八歲退休老翁跟兒子爭用廁所起衝突，爭執期間因「一時激氣」而用菜刀斬傷對方，早前承認一項蓄意傷人罪。法官張志偉昨判處被告監禁十六個月，接納被告因前列腺健康欠佳，輪候洗手間時深感不適，再受兒子粗言責罵，忍無可忍之下犯案，形容本案為悲劇。

　　被告王伯松去年十月在鯉魚門邨鯉生樓的住所內惡意傷害男子王華利，事件中三十歲的兒子身中多刀。



　　張官接受背景報告指被告家庭關係良好，全心全意關愛家人，辛勤工作養妻活兒。案發後兒子已原諒被告並撰文求情，被告現時更有可能患上前列腺癌。

　　張官認為被告盛怒下行為失去理智才犯案，屬單一事件，遂以三十個月為量刑起點，認罪扣減三份之一，基於人道再減刑四個月至十六個月。

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