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警滅罪宣傳車走訪全港 推廣家居防盜派防狼器

2021-08-17 列印
■「安居樂月號」昨日停泊在灣仔修頓中心外，推廣防罪防盜意識。
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　　警方為進一步提高市民對打劫、爆竊等意識，派出「安居樂月號」推廣車出動！於即日至本月二十八日期間走訪港九新界各地，昨日便停泊在灣仔修頓中心外推廣防罪防盜的意識，並向市民派發防狼器等的宣傳物品。

　　「安居樂月號」推廣車除了展出及示範各種智能防盜裝置外，車內亦已安裝智能防盜系統，讓市民可以親身體驗。防止罪案科警司李志文指，今年上半年錄得的整體罪案總數較去年同期減少逾四個百分點，惟爆竊案中，損失金額有上升，涉及村屋及居屋的爆竊案亦見增加。他續指隨着疫情緩和，市民外出次數增加，令竊匪有機可乘，提醒加裝有效防盜裝置。警方會加強與屋苑保安交流，當屋苑保安發現可疑人士，會利用即時通訊軟件向警方通報。



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