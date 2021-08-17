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立法會大樓擴建 下周申撥11.7億

2021-08-17 列印
立法會大樓擴建 下周申撥11.7億
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　　因應選舉改制後立法會由七十人增至九十席，立法會綜合大樓將會擴建。立法會行政管理委員會昨早開會，主席梁君彥在會後表示，立法會綜合大樓擴建工程費用預計十一億七千萬元，下周三向立法會工務小組委員會提出撥款申請。

　　擴建包括在一樓露天花園加建十層，原本大樓也加建四層。政府和秘書處匯報計劃進展，除了增加會議場地、議員和秘書處的辦公設施，教育活動室和兒童學習室都會加大，工程最快明年中展開，二○二五年中前完成。梁君彥指施工期間立法會維持運作，過渡期間政府已租用中信大廈三個樓層，供立法會秘書處職員和四十五位議員使用，按一貫做法，租金由政府和業主商討和承擔，以商業原則定價，立法會會象徵式向政府繳交一元租金。



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