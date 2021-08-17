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教局向幼園派3000元 購買國旗可移動旗杆

2021-08-17 列印
　　教育局向參加幼稚園教育計劃的學校發出文件，表示當局會推出一筆過上限三千元津貼，協助學校購買國旗、可移動式的旗杆或更新相關設備，以便幼稚園在校舍內升掛國旗及舉行升國旗儀式，以幫助幼稚園教導學生認識國旗、相關知識和禮儀，培養他們的國民身份認同。教育局指大部份幼稚園的校舍規模較小，鼓勵購置可移動式旗杆。個別幼稚園或已設置國旗及可移動式旗杆，亦可運用這項津貼以添置或更新相關設備。局方建議學校在重要的日子及特別場合，如開學日、開放日、畢業禮、學校周年慶典等升掛國旗及奏唱國歌。



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